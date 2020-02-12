كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

أُقيمت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، ورعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لمصرية وبمشاركة 15 دولة و 16 عرض مسرحي.

Advertisements

وضمت لجنة تحكيم المهرجان كل من عماد الوسلاتي – تونس، Alain bressand – فرنسا، مبارك المزعل – الكويت، د. سامية حبيب – مصر- الفنان فادي فوكيه مصر، أما اللجنة العليا للمهرجان فضمت د. حسن عطية، والفنان سامح الصريطي ود. محمد أمين عبد الصمد، ود. أحمد عبد العزيز، ود. اسامة رؤوف.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان الفنان صلاح السعدني كشخصية الدورة الثالثة، وتم تكريمه في حفل الافتتاح بحضور ابنه الفنان أحمد صلاح السعدني.

وكان من المقرر تكريم الفنان محي إسماعيل عن مجمل أعماله المسرحية، خلال حفل الختام لكنه اعتذر عن الحضور، وشهد الحفل تكريم الفائزين بأفضل عروض الدورة الثالثة.