تراند اليوم : هاشتاج قاطعو محمد رمضان يجتاح السوشيال ميديا بسبب سخريته من الطيار

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام”.
وعلق رمضان على الفيديو قائلا ” شكرًا أهالي ٦ أكتوبر على حسن استقبالكم وتعاونكم معانا انهاردة في تصوير مسلسل #البرنس رمضان٢٠٢٠ ❤️ ربنا يديم المحبة #ثقة_في_الله_نجاح “.
وكتب وائل عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “يا ابني انت بتعمل كده ليه، ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص وكنت ابن بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير وليك علّيا إني أنصحك”.
وأضاف: “وهقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، أنت فاهم معني الكلام الي أنت كاتبه ده إيه؟ .. إنك بتستهزأ وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتي بتتريق على الناس اللي فصلته كلتا الحالتين مش صح، أنت ليه حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي أنت بتعمله ده عايز أفهم”.
واختتم: “ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عيب يا محمد يا رمضان عيب وروح راضي الراجل ده عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وانت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني ومش عيب يبقى ليك مستشار إعلامي يقولك تكتب إيه وإيه لا عشان فيه كلام مينفعش يتقال يا محمد”.
ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
منور يافنان – رجع حق الطيار – بالتوفيق – الطيار يارمضان.
ويشارك،محمدرمضان في بطولة مسلسل “البرنس”مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.