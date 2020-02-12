تراند اليوم : هاشتاج قاطعو محمد رمضان يجتاح السوشيال ميديا بسبب سخريته من الطيار

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام”.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا ” شكرًا أهالي ٦ أكتوبر على حسن استقبالكم وتعاونكم معانا انهاردة في تصوير مسلسل #البرنس رمضان٢٠٢٠ ❤️ ربنا يديم المحبة #ثقة_في_الله_نجاح “.

وكتب وائل عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “يا ابني انت بتعمل كده ليه، ‏ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص وكنت ابن ‏بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير وليك علّيا إني أنصحك”.‏

وأضاف: “وهقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، أنت فاهم معني الكلام الي أنت كاتبه ده إيه؟ ‏‏.. إنك بتستهزأ وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتي بتتريق على الناس اللي فصلته كلتا الحالتين مش صح، أنت ليه ‏حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي أنت بتعمله ده عايز أفهم”.‏

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واختتم: “ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عيب يا محمد يا رمضان عيب وروح راضي الراجل ده ‏عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وانت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني ومش عيب يبقى ليك مستشار ‏إعلامي يقولك تكتب إيه وإيه لا عشان فيه كلام مينفعش يتقال يا محمد”.‏