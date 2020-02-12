تراند اليوم : رد محترم من أحمد السعدني علي متابعة أحرجته – شاهد

نشر الفنان احمد السعدني فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر “.

وظهر احمد السعدنى فى الفيديو يداعب كلبه على اغنية ” سقف ” للفنان رامى جمال.

وقامت احدى متابعيه باعادة التغريد للفيديو وكتبت ” ‏امي شافت الفيديو وبتقولك ده قرف ي استاذ احمد “.

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وقام احمد السعدنى بالرد عليها قائلا ” ‏بوسيلي ايدها و قوليلها عايزين صينية بطاطس انا و بندق ???? “.

من ناحية أخرى، حققت أغنية “سقف” لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب” بعد يومين على طرحها فقط.

كما استطاعت الأغنية أن تحافظ على التريند رقم 1، منذ وقت طرحها حتى الآن.