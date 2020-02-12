تراند اليوم : أحمد فهمي يبهر متابيعيه في أحدث ظهور له

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلق فهمى قائلا “Never stop looking up “.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

Advertisements

المحترم – منور يا فنان – ربنا يحفظك

وشارك الفنان احمد فهمى في بطولة مسلسل “لأعلى سعر” ويشاركة ايضا فى البطولة “نيللي كريم، وزينة، ونبيل الحلفاوي، وسارة سلامة، وسلوى محمد علي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، ورحمة حسن، والمُسلسل من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وقدمت النجمة نوال الزغبي أغنية التتر بعنوان “الناس العزاز”.

وتدور أحداث مُسلسل “لأعلى سعر” الذي يجمع النجمة نيللي كريم “جميلة” راقصة الباليه الشهيرة التي تخلّت عن عملها ومستقبلها من أجل زوجها طبيب التجميل الشهير الفنان أحمد فهمي “هشام”، والذي يقع في حب صديقتها الفنانة زينة “ليلى” والتي تستغل الفرصة وتدفعه للزواج منها، وتدور حرب غير شريفة بين الزوجتين باستغلال المال من أجل شراء بعض ضعاف النفوس لاقتناص حضانة الابنة عائشة مع تطور