محمد رمضان في ورطة جديدة: الطيار أشرف أبو اليسر يكذّبه بالوقائع

لا يزال الفنان محمد رمضان موضع اتهام بعد تسبّبه في إيقاف الكابتن طيار اشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة، بعد أن قام بنشر فيديو من كابين الكابتن أكد فيه أنّه هو من يقود الطائرة.

وفي محاولة منه للدفاع عن نفسه، قال رمضان إنّه حاول الوفاء بوعده ومساعدة الكابتن بعد إيقافه نهائياً عن العمل بسبب الفيديو الشهير، ونجح في الحصول على عرض جديد له في شركة طيران إماراتية ولكن أشرف رفض بزعم أن رخصته مسحوبة، وطلب تعويضا يوازي بقية أجره عن ثلاث سنوات ونصف ومكافأة نهاية الخدمة، وإجمالي المطلوب يصل إلى 9.5 مليون جنيه مصري.

هجوم مضاد:

بدوره، سارع الكابتن طيار أشرف أبو اليسر إلى شن هجوم مضاد على الفنان محمد رمضان، مؤكدا أن تصريحات الأخير في الفيديو الذي قام بحذفه غير حقيقية، نافياً طلبه عشرة ملايين جنيه تعويض.

وتابع " ده كلام محصلش، وتابع موضحا: الفنان محمد رمضان بيقول انه جابلى شغل لكن أنا رفضه، ده كلام الحقيقة محصلش، لكن في واحد كلمني من يومين اسمه سعيد إمام، وعرفه بأنه من طرف محمد رمضان صاحبه، وقالي في شغل في إحدى شركات الطيران وحضرتك قدم الـCV بتاعك هناك".

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محمد رمضان ينشر صورة من قمرة قيادة الطائرة

أضاف أبو اليسر: يمكن الأستاذ محمد رمضان وسعيد إمام ميعرفوش حقيقة العقوبة اللى اتوقعت عليا، اللى هى إيقاف عن الطيران مدى الحياة وعدم العمل بأى شيء يمت للطيران بصلة، ياريت الكلام ده يوصل لمحمد رمضان، انه بيشوفلى شغلانة دلوقتى، أنا متشكر جدا، بس للأسف الشغلانة اللى هو شافها متنفعش.

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وواصل قائلا: محمد رمضان قال إنى طلبت منه 9.5 مليون جنيه تعويض، الكلام ده محصلش، أنا مطلبتش مليم من حد، ولو فى أي ميديا شافت أو سمعتنى بطلب فلوس من أى حد تقولى، الكلام ده محصلش.

وكان الكابتن طيار أشرف أبو اليسر خرج عن صمته معترفاً بأن ما حدث خطأ مهني جسيم يستوجب إيقافه عن العمل، ولكنه حمل المسئولية الكاملة لرمضان، لافتاً إلى أنه خدعه مرتين الأولى عند طلب التقاط الصورة مدعيا أنها للذكرى ولن تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية عندما وعد بدعمه وقت الأزمة وتخلى عنه ورفض مقابلته بعد صدور قرار بمنعه نهائيا عن العمل.

محمد رمضان ينشر صورة من قمرة قيادة الطائرة

أشار أبو اليسر إلى أنه صمت طوال الفترة الماضية منتظرا دعم رمضان ولكنه لم يحدث، وقال إنه حاول الوصول إليه وتوجه إلى مكتبه ولكن لم يتمكن من رؤيته، مشيرا إلى أن إيقافه عن العمل مدى الحياة بمثابة حكم إعدام خاصة وأنه صار بلا دخل منذ شهر أكتوبر.

واختتم حديثه قائلا: ما يحزنني أن محمد رمضان لم يسأل عني ولو بالتليفون، وفشلت في الوصول إليه رغم الذهاب إلى مكتبه ومقابلة محاميه الخاص، رغم أنه أعلن أنه لن يتسبب في إيذائي وخراب بيوت أخرى.

الطيار الذي تورّط مع محمد رمضان