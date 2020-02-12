الموت يخطف والد فهرية إيفجن وهي تنهار

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت صحيفة Sabah التركية وفاة رمضان إيفجن والد الممثلة فهرية إيفجن. وأشارت إلى أن ذلك حدث بعد معاناته من المرض لمدة طويلة.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الوالد كان مصاباً بسرطان المعدة وأنه توفي في المستشفى حيث كان يتلقى العلاج مؤخراً. وذكر أن النجمة انهارت تماماً بعد تلقيها الخبر وأنها عاشت رحلة صعبة في المرحلة السابقة بسبب معاناة والدها.

وأضاف أن الأخير خضع للعلاج لمدة طويلة في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة اسطنبول التركية.

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وتابع أن أي معلومات إضافية لم تصدر حتى الآن عن الأسرة بشأن مراسم الدفن. وتناقل الخبر عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الممثلة.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” أول صورة لطفلها من زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت.

وظهرت فيها وهي تلاعبه وتعليقاً كتبت: “قبطان الفضاء”. ورأى الكثيرون أن الطفل يشبه والده إلى حد كبير جداً فيما أشار آخرون إلى أنه يجمع ملامح والديهم معاً.