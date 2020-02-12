هارفي واينستين يتخلى عن شهادته خلال محاكمته

متابعة بتجــــــــرد: أكد المنتج السينمائي هارفي واينستين أمس، أنه لن يدلي بشهادته خلال محاكمته بالاعتداء الجنسي، لتنتهي بذلك الشهادات، تمهيداً لتقديم فريق الدفاع لمرافعاته النهائية، وبدء مداولات هيئة المحلفين التي تبدو معقدة.
ومنذ بدء تقديم الشهادات في 22 يناير الماضي، اعتلت 6 نساء منصة الشهود، وزعمن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من واينستين.
وتعود كل الادعاءات، التي تعتبر أساسية وراء انطلاق حركة #أنا_أيضاً، إلى 6 سنوات على الأقل، فيما يرجع أحدها إلى 3 عقود.
ويواجه واينستين (البالغ من العمر 67 عاماً) في حال إدانته بتهم الاعتداء الجنسي على جيسيكا مان وميمي هاليي، عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وتدّعي مان أن منتج “بالب فيكشن” و”سن سيتي” اغتصبها عام 2013، فيما تزعم هاليي أنه مارس مداعبة فموية قسرية معها عام 2006. وأكد محامو واينستين أن المنتج، كما كان متوقعاً لن يدلي بشهادته.
ونقلت صحيفة “نيويورك دايلي نيوز” عن جودا أنغلماير الناطق باسم المنتج أثناء مغادرته المحكمة قوله إن واينستين “أراد أن يروي قصته” لكن المحاكمة لم تكن المنتدى المناسب.
ومن المتوقع إنهاء المرافعات الختامية في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل مطالبة المحلفين بالتداول للتوصل إلى قرار، حيث ستنظر هيئة المحلفين في 5 تهم ضد واينستين بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
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