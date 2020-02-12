مايلي سايروس: لن أكرر أخطائي

متابعة بتجــــــــــرد: تعهدت النجمة الأمريكية مايلي سايروس بعدم تكرار أخطائها في الحب بعدما أدركت أنها عطلتها عن فنها، مضيفة أنها أصبحت أكثر تعقلاً الآن.

وأشارت سايروس البالغة 27 عاماً إلى أنها تحاول الآن إنهاء تسجيل ألبومها السابع المقرر طرحه في الأسواق منتصف العام الجاري، ويشكل نقلة فنية جديدة، بحسب قولها.

وأوضحت أن ممارسة التمثيل وتأليف الأغاني، إلى جانب الغناء، لا يؤثران على جودة ما تقدمه من محتوى إبداعي، مبينة أنها تحاول أيضاً الاهتمام بالقضايا الإنسانية كجزء من رسالتها الفنية.

تتراوح موسيقى مايلي بين الهيب هوب والبوب والكانتري، وكانت قد حققت شهرة مدوية وهي طفلة عندما مثلت مسلسل “هانا مونتانا” الذي نجح بصورة هائلة، ونقلها إلى النجومية رغم صغر سنها.

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وكانت مجلة تايم قد اختارت النجمة الشابة ضمن قائمة أكثر 100 شخص مؤثر في العالم عامي 2008 و 2014، كما اختارتها مجلة MTV فنانة العام في 2013، ودخلت قائمة منصة بيلبورد ضمن أفضل 125 فناناً على مر العصور.

وأصدرت مايلي 6 ألبومات غنائية في مسيرتها الفنية بدأتها بألبوم “قابل مايلي سايروس” عام 2007، يليه ألبوم انطلاق في 2008، وتوالت بعد ذلك ألبوماتها ومنها “لا يمكن ترويضي” 2010، يليه ألبوم بانجرز بعدها بثلاثة أعوام.

وطرحت مايلي ألبومها الخامس عام 2015، وبعدها بعامين أصدرت ألبوم “أصغر الآن”، وهي تضع اللمسات النهائية حالياً على أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أن يحمل عنوان “هي مايلي سايروس”.