“سبايدر مان الإندونيسي” يجمع القمامة على شواطئ سولاويزي

متابعة بتجــــــــرد: عندما بدأ رودي هارتونو في جمع القمامة من الشواطئ داخل منطقته الساحلية وحولها، في جزيرة سولاويزي بإندونيسيا، قبل أكثر من عامين، لم يهتم به سوى عدد قليل للغاية من الناس.

ولكن ذلك تغير عندما بدأ يرتدي زي الشخصية الشهيرة سبايدر مان “الرجل العنكبوت” عام 2018.

وقال رودي، وهو عامل مقهى يبلغ من العمر 36 عاماً: “ارتداء الزي هو الحيلة لجذب انتباه الناس، لقد بدأ أشخاص آخرون في الانضمام، وحتى الحكومة المحلية بدأت في أداء مهمتها فيما يتعلق بالتنظيف”.

وتابع: “في الآونة الأخيرة أصبحت صوري منتشرة، وانضم لي المزيد من الناس”.

وأشار رودي إلى أنه اشترى الزي في البداية، لإبهار ابن أخيه الصغير، لكنه بدلاً من ذلك، تسبب في ترويع الطفل، مضيفاً: “لذلك قررت ارتداءه أثناء التقاط القمامة على الشواطئ”.

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وأوضح رودي أنه قام أيضاً بإزالة الكتابة من فوق الجدران، التي رسمها الطلاب على مبنى المجلس المحلي، لكن على الرغم من العمل الذي قام به، فإن بعض الناس ينتقدون مظهره.

وقال: “بعض الناس سخروا مني، ووصفوني بـ”سبايدر مان البدين”، وبأنني أسعى لإثارة الاهتمام، لكن معظم الناس يقفون إلى جانبي”.

ووفقاً للبنك الدولي، ينتهي المطاف بنحو 20% من النفايات البلاستيكية بإندونيسيا في الأنهار والمياه الساحلية.