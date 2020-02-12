"مجمع دبي" يجذب استثمارات هائلة خلال عقدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجمع دبي للاستثمار جذب 42 مليار درهم استثمارات على مدار العقدين الماضيين؛ ما يعزز مكانته كنموذج أعمال ناجح في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الشركة تحقيقه نموا مستداما وتدريجيا في محفظته الاستثمارية؛ حيث تم تأجير 97% من إجمالي مساحة الأرض البالغة 17 مليون متر مربع حتى الآن. ويتمتع مجمع دبي للاستثمار بمستوى واضح من الازدهار ويضم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية ويقيم فيه أكثر من 160 ألف شخص وتوجد فيه 6 مدارس و5 فنادق قيد التشغيل إضافة إلى مستشفى و4 عيادات وشقق مفروشة مزودة بجميع الخدمات و313 مبنى سكنيا للموظفين ويوفر 20 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية، كما يضم مجمع دبي للاستثمار أكثر من 4200 مستأجر بينهم 645 مصنعا ومنشأة صناعية و25 مبنى للمكاتب و18 صالة عرض.

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