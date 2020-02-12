سيريناي ساريكايا تسرق حبيب هذه النجمة.. يكبرها بـ 20 عاما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا في علاقة حب جديدة، وذلك بعد انفصالها عن النجم التركي الشاب كرم بورسين.

وتناقلت وسائل إعلام تركية وجود علاقة تربط سيريناي بالممثل التركي جيم يلماز والذي يكبرها بـ 20 عاما تقريبا، على إثر وجودهما معا في أحد أماكن السهر العامة في تركيا، والتقاط الثنائي صورا خاصة تجمعهما، وعلى الرغم من محاولة الطرفين إبعاد الأنظار عنهما، إلا أنهما اعترفا مؤخرا بهذا الأمر.

وفي التفاصيل فإن عدسات الصحافيين رصدت النجمة التركية في إحدى صالات المطار، وهي عائدة من قضاء عطلة قصيرة قبل استئناف نشاطاتها وأعمالها الفنية، ليقوم الصحافيون بسؤالها حول صحة ما يقال حول ارتباطها بيلماز، لترد سيريناي بوضوح: "الحقيقة كما رأيتموها"، أي أن علاقة تربطها بيلماز.

ويبدو أن سيريناي لم تقض العطلة وحدها، إذ رصدت عدسات الكاميرات جيم يلماز عائدا قبل ساعات فقط من سيريناي، ولدى سؤال النجمة حول عدم عودتهما سويا على نفس الطائرة، أكدت سيريناي على أنها لم تتمكن من اللحاق بالطائرة بسبب العديد من ارتباطاتها هناك، ما جعلها تتأخر عن الموعد واللجوء لركوب الطائرة التي تليها.

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إلى ذلك؛ تعرض جيم يلماز أيضا لسؤال محرج لدى عودته، إذ قال له أحد الصحافيين: "قلت عن جينيفر لورانس إنها صغيرة جدا بالنسبة لي، وعمرها 29 ، لكن سيريناي عمرها 28؟؟ وأنت على علاقة معها"، ليجيب: "هل تعمل في دائرة النفوس؟".

يذكر أن جيم يلماز كان على علاقة مع الفنانة التركية ديفنه ساميلي التي ظهرت في مسلسل "عروس إسطنبول"، خلال الوقت الذي ظهرت فيه أخبار علاقته بسيريناي، لكن ديفنه لم تصدق الأخبار حينها وطالبت الصحافة في بيان خاص بالتخلي عن نشر الإشاعات.

إلا أنها وبعد تأكيد سيريناي ويلماز علاقتهما، خرجت لتعتذر من الصحافيين الذين نشروا الخبر لأنها ظلمتهم عندما لم تصدق ما كتبوه عن علاقة حبيبها جيم يلماز مع سيريناي ساريكايا قائلة: "أنا مدينة لهم باعتذار، لأنهم كانوا يؤدون عملهم ولكن يبدو أنني لم أكن أرى".