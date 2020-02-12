انطلاق تصوير "مع الحرملك".. و"رحى الأيام" و"أم هارون" مستمران!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ المخرج خالد جمال تصوير المسلسل الرمضاني "مع الحرملك"، بعد أن تم تجهيز اللوكيشن في الكويت منذ 10 أيام، والذي يضم كوكبة من ألمع نجوم الخليج، من ضمنهم الفنان جاسم النبهان، ليلى عبدالله، لمياء طارق، فرح الصراف، نور، غدير السبتي، عبد المحسن القفاص وعبدالله بو شهري، وهو من تأليف آمنة الغنيم.

ويتناول المسلسل قصص "الحرملك"، وهي قصص حقيقية حدثت في المجتمع الكويتي على مر ثلاثين سنة، نقلت على لسان بطلاتها وتم نشرها.

ويناقش المسلسل أيضا، أبرز المشكلات الاجتماعية وعلاقة المرأة بالرجل والمشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية بين جيل وآخر ما بين الموروثات الاجتماعية والرغبة في الخروج من سيطرتها، وذلك في قالب درامي مليء بالمفاجآت لبطلات من أعمار متباينة وأجيال مختلفة في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات وحياتنا المعاصرة، وذلك بواقع قصة كل ثلاث حلقات، كل قصة بشخصيات مختلفة وأجيال مختلفة.

في الجانب الآخر؛ لا زالت سيدة الشاشة الخليجية الفنانة الكويتية حياة الفهد، مستمرة بتصوير المسلسل التلفزيوني "أم هارون"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2020، وهو من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة؛ سعاد علي، محمد العلوي، فخرية خميس، فؤاد علي، فرح الصراف، محمد جابر، آلاء الهندي، أحمد الجسمي، نواف النجم.

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كما تواصل الفنانة السعودية مريم الغامدي في الكويت، تصوير دورها في بطولة المسلسل الكويتي "رحى الأيام"، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما الكويتية والسعودية، حيث يتم التصوير في قرية تراثية بنيت خصيصا للعمل، وتقدم في المسلسل شخصيتين توأمتين، ضمن قصة درامية، تتناول سيرة ذاتية تحمل أبعادا درامية.

وسيتم عرض المسلسل في موسم شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج تلفزيون الكويت، ومن إخراج حمد النوري، ومدير الإنتاج أحمد عبدالله.

يذكر أنه جرى تكريم الفنانة والإعلامية السعودية مريم الغامدي، من قبل وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة في حفل جائزة الإعلام السعودي، الذي أقيم مؤخرا على هامش أعمال منتدى الإعلام السعودي في الرياض، مع عدد كبير من الإعلاميين والمبدعين السعوديين.

وسيشهد الموسم الرمضاني زخما في الأعمال الدرامية التي ستعرض عبر الشاشات المختلفة، وستكون المسلسلات الخليجية حاضرة بقوة هذا العام.