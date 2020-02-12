شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: أنا أقدر اقفل أغنية بنت الجيران على "يوتيوب" في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب عمر كمال، إنه قادر على إيقاف أغنية بنت الجيران من على موقع "يوتيوب" لأنه لديه حقوق في تلك الأغنية لكنه لن يفعل ذلك، موضحًا أن الأغنية حذفت من اليوتيوب وهو الذي قام بإرجاعها مرة أخرى.

وتعجب كمال من نسب نجاح الأغنية لـ حسن شاكوش فقط وأنها وصلت إلى العالمية دون الإشارة إلى حقه الأدبى، موضحًا أن والدته تعجبت هى الأخرى من الأمر وقالت له: "ليه حقك مهدور ومحدش بيجيب سيرتك؟".

وأضاف كمال أنه حل أزمة المهرجان مع الملحن مدين والنجم محمد حماقي لأنهما استخدمه اللحن في المهرجان وأنه كان حريص على إنهاء الأزمة وقام ببث فيديو مع حسن شاكوش من صفحته للاعتذار إلى مدين.

عمر كمال هو شريك نجاح في أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش وتقول كلمات مهرجان بنت الجيران: "سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. وتجيني تلاقيني لسه بخيري.. مش هتبقي لغيري.. أيوة أنا غيري مفيش

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بنت الجيران شغلالي انا عنيا.. انا في المكان في خلق حواليا.. مش عايز حد ياخد بالو من اللي انا فيه

شوفت القمر سهرني لياليا..وهموت عليكي ربي العالم بيا.. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه.. بهوايا انتي قاعدة معايا.. عنيكي ليا مرايه ياجمال مراية العين.. خليكي لو هتمشي هناديكي.. انتي ليا انا ليكي احنا الاتنين قاطعين.. تسيبيني اكرة حياتي وسنيني

هتوه ومش هلاقيني واشرب خمور وحشيش.. وتجيني تلاقيني لسه بخيري.. مش هتبقي لغيري ايوة انا غيري مفيش.. سكر محلي محطوت علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. عليكي بصة تخلي العاقل مجنون.. دوبتي قلبي بخطوة من رجلك.. سحبتي روحي سابتني وراحتلك.. انا بيكي وليكي ومعاكي لازم هكوون.. شغلاني مش هقولك تاني.. طب الف حاجة وجعاني بشوف عنيكي ارتاح

"ياملاكي تروح حياتي فداكي.. افضل وراكي وراكي في اي مكان يتراح.. بصيلي هزي وسطك ميلي سيبي عينك تحكيلي.. اللي انتي مخبياه".

وقوليلي فهمتي ايه من عيني.. وعلي السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي.. فهمتي عيني من قبل م أتكلم.. مش عايز غيرك عليكي انا مصمم، عودك جمالك كل اللي فيكي يتحب.. دمك خفيف وضحكتك شربات.. زي العسل روحك يا حلاويات.. علشان حبك محتاجلي مليون قلب