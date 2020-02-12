شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو ضيف شرف أحمد السقا فى فيلم "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر
ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.
فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.
يشار إلى أن شيكو شارك فى مسرحية " عطل فنى" الذى عرضت الفترة الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية وسوف يتم عرض المسرحية فى القاهرة، لكن حتى الآن لم يستقر صناع العمل على موعد محدد لها للعرض بشكل نهائى، وشارك فى بطولة العرض هشان ماجد أكمرم حسنى أيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.
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