شكرا لقرائتكم خبر عن "ياترى أنا والفار السندق..مجهزينلكوا أيه".. حمادة هلال يشوق جمهوره لعمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة كوميدية، شوق المطرب حمادة هلال، جمهوره عن عمل فنى جديد مع الفنانة منة عرفة خلال تواجدهم فى الاستديو، دون ذكر أي تفاصيل عن نوعيته، حيث شارك صوره تجمعه بمنه عرفة يجذبها من شعرها برفقة اليوتيوبر على غزلان الذى كان ممسكا بجيتار.

الفنانة حمادة هلال علق على الصورة، قائلاً:"ياتري أنا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزينلكوا أيه"، كما نشر على غزلان نفس الصورة وعلق قائلاً:"الفار السندق كبر وأكل البندق.. قريبا".





يشار إلى أن المطرب حمادة هلال، ظهر خلال عدد من الفيديوهات على السوشيال ميديا حيث احتل الترند على السوشيال ميديا في عدد من المرات والتي اتسمت بالدم الخفيف، والتي من ضمنها مداعبته لجمهوره بفيديو على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ظهر من خلالها يستنجد بمتابعيه بعد اكتشافه فأر في غرفة نومه.



على غزلان

كما دشن "هلال" حسابا جديدا على تطبيق "تيك توك"، وذلك لنشر بعض المقاطع، والتفاعل مع الجمهور من خلاله، والذى يعتبر من التطبيقات التى ستساعد حمادة هلال على الانتشار سريعا، حيث يمتلك حمادة العديد من الأغاني المتنوعة ما بين الأغانى الحزينة والكوميدية والدرامية وحتى الوطنية، وسبق وأن نشر"حمادة " له على "تيك توك"، حينما كان يتلقى تدريباته فى "الجيم"، وسأله أحدهم "بتلعب ايه"، فقال له "بلعب باى"، على طريقة "تشرب ايه ... أشرب شاى"

كان حمادة هلال قد طرح مؤخراً أغنية "أوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 منها "الناس الحلوة" التي غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذي قام ببطولته في دراما رمضان الماضى وتعاون فيه مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.

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