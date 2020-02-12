شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يسجل أوبريت "صناع الأول" بمشاركة نجوم الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم صابر الرباعي من تسجيل أوبريت جديد بعنوان "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة وأصالة وحسين الجسمي وسعد لمجرد وبلقيس فتحي ونجوى كرم وكارمن سليمان وآخرين، وذلك لطرحه خلال الأيام القادمة ضمن مبادرة "صناع الأمل" التي تطلقها الإمارات.

ويهدف "صناع الأمل" لتكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، ومن المقرر أن تسير الأغنية على هذا النهج.

وطرح صابر الرباعي أحدث أغنياته "غشاش" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" نهاية شهر يناير الماضى، وتقول كلمات الأغنية: "بكاش غشاش باين روح يا خاين كذاب لعاب هاين حبي في عينه مجروح بروحً منك فكني عنك..ما أبيك ما أبيك خلًه ينفك زينكً".

Advertisements

يذكر أن الفنان التونسي صابر الرباعي، أحيا آخر حفلاته في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وظهر خلال الحفل بنظارة طبية وشاركه في الحفل وقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما طرح مؤخرا أحدث ألبوماته بعنوان "صابر ٢٠١٩" الذي يحتوي على ١٠ أغاني وهي: كتاب المجروحين، غشاش، أين أذهب، عمري الجديد، تذكروني، مغيار، عسى يومي، طول حياتي، ليلة من العمر، وباي باي.



صابر الرباعى اثناء تسجيل الاوبريت



صابر الرباعى