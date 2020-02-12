شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ حسن شاكوش: تاريخى أكبر منك وانت شبع بعد جوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مغنى المهرجانات حمو بيكا هجومًا حادًا على زميله حسن شاكوش فى فيديو لايف عبر صفحته على "فيس بوك" متهمًا إياه بأنه تناسى زملاءه في "كار المهرجانات"، ووجه له رسالة قوية اللهجة قال فيها: "انت شبعت بعد جوع.. أنا اللى عملتك .. أنا اللى خليتك تتشاف.. وبتنزل حفلات تغنى شغلى.. والكاميرات في الاستوديو بتاعى مصوراك أنا تاريخى أكبر منك".

وعلق بيكا على الأزمة المثارة بين عمر كمال وشاكوش، إذ اتهم الأول الأخير بأنه يتجاهل غناءه معه في مهرجان "بنت الجيران"، وينسب نجاح الأغنية لنفسه، وقال بيكا: "عمر كمال أطيب إنسان في الكون.. وإحنا اللى خليناك تتعرف".

وهاجم بيكا بعض المواقع الإخبارية التى نشرت أخبار حول منعه من السفر لأمريكا لإقامة حفله هناك، نافيا تلك الأخبار وأكد أن حفلاته في أمريكا بموعدها وينتظر موعد مقابلته في مقر السفارة الأمريكة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع سفره إلى الأراضى الأمريكية.

وطالب بيكا نقابة الموسيقيين بفتح شعبة لمغنى المهرجان، متسائلا: "ليه حسن شاكوش عضو في النقابة وأنا لأ .. أنا كمان هغنى.. ده أكل عيش".

ونفى بيكا فى تصريح لـ"الخليج 365" ما أشيع حول رفض السفارة الأمريكية طلبه للحصول على التأشيرة الخاصة لدخول أراضى واشنطن، قائلا: "ما زلت فى مرحلة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفرى، ومفيش سبب لرفض التأشيرة".

ونشر المطرب عمر كمال من خلال حسابه على فيس بوك رسالة لزميله حسن شاكوش الذى قدم معه مهرجان "بنت الجيران"، قائلا: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة.. فى برامج ومقابلات وأخبار وفى كل حتة.. الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى إيه وعارفة أن (سكر محلى محطوط على كريمة) ( بنت الجيران شغلالى أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال.. المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة.. حور وغير عنوانين وخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة".

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وهو ما يشير إلي وجود خلاف بينه وبين زميله حسن شاكوش، وهو ما دفع الخليج 365 للتواصل مع عمر كمال للتعرف على أصل الحكاية ، حيث قال المطرب عمر كمال في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه تعرض لظلم كبير جدا بعد تقديمه مهرجان "بنت الجيران".

وأوضح كمال أن المهرجان تعرض لمشاكل كثيرة قبل انطلاقه وأنه قام بحل تلك الأمور ليظهر العمل إلى النور، وأنه سعى بشكل كبير للترويج للعمل على صفحته الشخصية وصرف مبالغ مالية لعمل الدعاية، إلا أنه بعد النجاح الكبير للمهرجان وجد نفسه مهمشا ويتم تجاهل دوره في إنجاح المهرجان رغم أنه شريك نجاح في المهرجان.

وأضاف عمر لـ"الخليج 365" أنه لم يتقاض مليما واحدا من فلوس اليوتيوب رغم أن المهرجان حقق 83 مليون مشاهدة، ومازال يحقق مشاهدات أخرى، و"شاكوش خد الفلوس كلها"، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على حقه الأدبي.

وعما اذا كان كمال قام بتحرير عقود لضمان حقوقه المالية في المهرجان، قال عمر كمال إنه كان يتعامل بنية صافية ولم يقم بتحرير أي عقود تضمن حقوقه لكنه على الأقل يحاول الحصول على حقه الأدبي كشريك نجاح بنسبة 50% .

وأشار عمر كمال أن حسن شاكوش قام بتغير اسم المهرجان ووضع عنوانه "مهرجان بنت الجيران بهوايا انتي قاعده معايا " وهي كلمات الكوبليه الخاص به رغم ان المهرجان كان بعنوان " مهرجان بنت الجيران عمر كمال وحسن شاكوش".