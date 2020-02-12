شكرا لقرائتكم خبر عن إجابات غير متوقعة من هنيدى على تحدى تيك توك بمناسبة الفالانتين .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض النجم محمد هنيدى تحدى تطبيق "تيك توك"، والذى استحدثه التطبيق بمناسبة الفالانتين، حيث يقوم المستخدم، باستخدام فيديو يتضمن أسئلة عن الحب، ويقوم المستخدم بالإجابة عليها، ثم نشرها على الحساب الشخصى.

خاص هذا التحدى مجموعة من النجوم من بينهم هنا الزاهد ومى عمر وسمية الخشاب، ليقوم به مؤخرا محمد هنيدى، والذى اضى على اجاباته جانب ساخر بعض الشيء، فرد على سؤال "رسالة حب لصديق"، قال "مش وقتك"، وردا على سؤال "عبر عن حبك لعائلتك" قال "ماقدرش .. مافيش سقف"

@officialhenedy #tiktokvalentine #هنيدي♬ original sound - officialhenedy

وقال هنيدى اجابة على سؤال لون الحب لديك، إنه "الموف"، وعن أكتر فيلم رومانسى قال "الناصر صلاح الدين"، وعن الأغنية الرومانسية قال "الحب كله"، وأكتر اسم يحبه "محمد"، وعن الهدية التي يتمناها في عيد الحب قال "كرة كفر"، وعن الورد المفضل له "الأبيض أو الأحمر".

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وكان هنيدى قد سخر من بدلة ارتداها المغني الشاب تشارلى بوث، خلال حفل فانيتى فير، الذى تلا فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعد نشرت الماركة العالمية فيندى، صورة للممثل الشاب في بدلة من تصميمهم عبر تويتر.

ونشر هنيدى صورة له ببدلة من نفس اللون، من أحداث فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، وعلق بصورة ساخرة عبر حسابه بتويتر، وقال :"بدلة من فندي ايه .. دي من الوكالة ".

وكان النجم محمد هنيدى قد تحدث عن النجم الكوميدى علاء ولى الدين فى ذكرى رحيله، وقال: " أنا مش حاسس انه غايب .. ذكراه معايا على طول ومع الناس، مش حاسس إنه غايب ومش حابب أتكلم فالحدث أليم وأنا فقدت أخ حبيب، لكن هو موجود وبفتكره طول الوقت، والناس فاكراه طول الوقت.. والله يرحمه ويحسن إليه".