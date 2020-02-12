شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفى بجمهوره أثناء تصويره مسلسل البرنس: "ربنا يديم المحبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام يحتفى فيه بجماهيره الكبيرة خلال لقائه بهم بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يصور مشاهد من مسلسل البرنس المقرر عرضه في رمضان 2020.

استعرض "رمضان" من خلال الفيديو أعداد الجماهير الكبيرة التى تعشقه وتفضل أغانيه، والتقط معهم صور السيلفى، موجها إليهم الشكر، قائلاً:"شكراً أهالي 6أكتوبر على حسن استقبالكم وتعاونكم معانا النهاردة في تصوير مسلسل البرنس رمضان٢٠٢٠ ربنا يديم المحبة ثقة في الله نجاح".



محمد رمضان

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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ويتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل "البرنس"، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، حيث تأجل لمدة 3 سنوات، وكان مقررا عملهما سويا فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سويا.