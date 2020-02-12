شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تعود لفترة الستينات..اعرف ايه الحكاية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن تظهر بـ style فترة الستينات ، حيث فاجأت النجمة البالغة من العمر ( 27 عام) مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " بنشرها عدة صور ظهرت بها بتصفيفة شعر وماكياج يعود لـ style فترة الستينيات ، إلا أن الكثير من مرتادي صفحتها أكدوا أنها واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق .

حصدت صور سيلينا جوميز على "انستجرام " أكثر من 6.3 مليون likes خلال يوم واحد فقط من نشرها .



سيلينا جوميز سيلينا جوميز

يذكر أن سيلينا جوميز تسعي دائما للمشاركة في الأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين، وهو ما ظهر مؤخرًا فى عدة مواقف، حيث تبرعت النجمة العالمية سيلينا جوميز بمبلغ ضخم من أجل الإغاثة ما تسببت فيه حرائق الغابات في أستراليا، ووصل المبلغ الذي تبرعت به جوميز 5 ملايين دولار أمريكي .

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ولم تكن سيلينا جوميز هي النجمة الأولي التي تتبرع من أجل إغاثة المتضررين في أستراليا، فقد سبقها عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم النجم العالمي التون جون الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق الإغاثة في حالات الكوارث في أستراليا، كذلك تبرعت النجمة العالمية كيلي مينوج وعائلتها بمبلغ 500.000 دولار أي (380 ألف جنيه إسترليني) وذلك لمساعدة أولئك الذين يقاتلون حرائق الغابات في أستراليا مسقط رأسها وهي الخطوة التي وجدها الكثيرين أنها تظهر مدى إنسانية كيلي وحبها لعمل الخير، كما تبرعت أيضًا النجمة العالمية بينك بنصف مليون دولار لنفس السبب.