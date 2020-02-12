للمرة الثانية.. شيرين تغني تتر مسلسل في الدراما اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

بعد النجاح الذي حققته أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، تتر مسلسل "خمسة ونص"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لتغني تتر مسلسل لبناني يحمل عنوان "عشرين عشرين".

ويعرض المسلسل شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين، ومن تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة الصباح.

ونشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة تعلن بها عن التعاقد مع شيرين: "أحلى شيرين وأطيب قلب ويارب يكتب لنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين".