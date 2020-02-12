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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الفنان الشاب علي الطيب، إنه يتماثل للشفاء، وهو مستمر في مرحلة العلاج الطبيعي، التي طلبها الأطباء بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.
وأضاف علي الطيب في تصريحات خاصة لمصراوي:"العلاج الطبيعي يستمر لشهر ونصف، لكن ما يعطل العلاج هو انشغاله بتصوير فيلم "الحارث"، مع أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس.
وأصيب علي الطيب بقطع بالرباط الصليبي شهر يوليو الماضي، وخضع لعملية جراحية، ويتابع العلاج الطبيعي حاليا.
يُذكر أن علي الطيب ممثل وكاتب سيناريو، درس علوم إدارية (أكاديمية ثقافة وعلوم ) وأثناء دراسته اشترك ببرنامج (star search) على قناة إم بى سى في 2004 لتقديم الستاند أب كوميدى وحاز على المركز الأول فى البرنامج، وبعدها حقق نجاحًا كبيرًا في شخصية وديع البساطي في مسلسل "أهو دا اللي صار" للمخرج حاتم علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العملية.. علي الطيب يكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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