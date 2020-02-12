نبيل الحلفاوي يُعلق على استقبال المصريين في قطر للاعبي نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدات يعلق بها على استقبال الجماهير لنادي الزمالك فور وصوله للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي.

وكتب الحلفاوي: "أظن أن أي مصري في الغربة.. هيشجع أي فريق مصري يوصل هناك.. إلا إن كان قد سمع ما استفزه للعدول عن ذلك".

وتابع الحلفاوي في تغريدة أخرى: "عندما كتبت أن المصريين في الغربة يشجعون أي فريق مصري يأتيهم. فوجئت بكمية تعليقات سلبية مستنكرة وكأنما أقلل من حجم جماهير الزمالك. وبعضها تجاوز (طبعًا أطهر منهم الصفحة فورًا)".

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وأضاف: "أما من اكتفوا بالاستنكار فأعتذر لهم لأنني تخيلت أن هذا سيسعدهم كما كنت سأسعد بتشجيع المصريين كافة هناك للأهلي".

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