وحيد حامد :أعكف على كتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أعلن الكاتب الكبير وحيد حامد أنه بصدد القيام بكتابة الجزء الثالث والأخير من مسلسل "الجماعة"، بعد عرض جزئيه الأول والثاني

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مجلة ديوان الأهرام بمرور عشر سنوات على إصدارها، أن السلفيين هم نصف الإخوان، وهم أشد خطرا منهم، لافتا إلى إنه على الدولة أن تكون أكثر حذرا من خطورة جماعات الظلام.

وتنظم مجلة ديوان الأهرام "أحد أهم إصدارات مؤسسة الأهرام"، حفل تكريم بمنح دروع لعدد من الشخصيات العامة والقامات الصحفية، بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المجلة الفصلية التراثية الوثائقية، التي ترأس تحريرها الكاتبة الصحفية زينب عبدالرزاق، وتم خلاله تكريم كل من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، والكاتبة الكبيرة سناء البيسي، والكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والمفكر مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق والدكتور ممدوح الشيمي، وأسرة الكاتب إحسان عبد القدوس، والدكتورة ريهام قادوس.