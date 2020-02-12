بصحبة صديقتها.. حلا شيحا: "الصداقة رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة حلا شيحا، صورة تجمعها بصديقتها، عبر حسابها على"إنستجرام".

وعلقت حلا، قائلة: "حبوبتي الطيبة الجميلة دينا نُصير.. فعلاً الصداقة رزق، وهدية من ربنا حد بيحبك من قلبه ويخاف عليك من قلبه ويشجعك دايمًا ويبقى في ظهرك.. ربنا يخليكي ليا يا دندونة

ويوفقك دايماً لكل حاجة حلوة زيك، وسعيدة إنك موجودة في حياتي وبشكرك على كل حاجة جميلة بحبك.. طلعنا مع بعض لبس جميلة في فيلم (مش أنا) يا رب يعجبكم".

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فيلم "مش أنا" تدور أحداثه بين مصر والسعودية، ويشارك الفنان السعودي فايز المالكي في الأحداث الدرامية للعمل.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.