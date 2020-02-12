شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان: "ليه ‏حابب تكره الناس فيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتقد الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصرف محمد رمضان بشأن الفيديو الذي نشره داخل غرفة عمليات.

وكتب وائل، عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلاً: "يا ابني إنت بتعمل كده ليه، ‏ناقصك إيه عشان تبقى بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص، وكنت ابن ‏بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير، وليك عليا إني أنصحك".‏

وتابع: "هقولك الكلام ده هنا لإنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، أنت فاهم معنى الكلام اللي إنت كاتبه ده إيه؟ ‏‏.. إنك بتستهزء وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتى بتتريق على الناس اللي فصلته، كلتا الحالتين مش صح، إنت ليه ‏حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي إنت بتعمله ده عايز أفهم".

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وأضاف: "ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده، عيب يا محمد يا رمضان، عيب وروح راضي الراجل ده ‏عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وإنت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني".

يذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر اليوم فيديو جديد عبر حسابه على"انستجرام" ظهر فيه داخل غرفة عمليات عقب عملية جراحة، وداعب الكاميرا وعلق: "الدكتور اللي صورني ‏وقفوه عن العمل مدى الحياة"، وأثار هذا الفيديو الجدل بين الجمهور الذي ظن أن رمضان يسخر من أزمة الطيار الموقوف عن العمل بسببه، عقب السماح له بالتقاط صور داخل كابينة قيادة الطائرة.