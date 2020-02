مخرج Name of flowers: يوسف شاهين عظيم وفيلمي استغرق ٤ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قال المخرج الكندي من أصول إيرانية بهمن تافوسي إن فيلمه "the name of flowers"، استغرق٤ سنوات في بوليفيا.

وأضاف "تافوسي" في تصريحات لمصراوي عقب عرض فيلمه في مهرجان أسوان لسينما المرأة، والمشارك في المسابقة الرسمية، أن الفيلم يعتمد على إطار بصري وشاعري.

وأوضح أن كون البطلة سيدة ومسنة يقلل من جماهيرية الفيلم، مشيرا إلى أن اختيار قصة المعلمة وتشي جيفارا والبحث عن مدى صحتها، كان يهدف إلى تفكيك الأسطورة حول هذه القصة.

ولفت إلى أنه يشغله أبناء الأساطير وعيشهم في الظل، وكذلك القصص حولهم.

وعن سبب ذهابه إلى بوليفيا لتقديم الفيلم، أوضح أن جيفارا كان يريد الذهاب إليها للقيام بالثورة هناك.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات في الفيلم حقيقية، وأنه التقى بالمعلمة التي تحكي عن قصتها مع جيفارا، موضحا أنه اعتمد الإيقاع البطيء رغم عدم تفضيله له، لأن هذا الإيقاع مناسب لسن البطلة العجوز.

ولفت إلى أنه لا يقدم فيلما تاريخيا، لأننا لم نكن حاضرين هذا الزمان، لذا من الأفضل تقديم الفيلم عن ما وصل إلينا من قصص وحكايات.

وأشار إلى أنه يعرف عن السينما المصرية القليل، لكنه شاهد أفلاما للمخرج يوسف شاهين، ويرى أنه مخرج عظيم.

وقال إن فيلمه كان تسجيلا في البداية، لكن تم تغييره إلى روائي.​