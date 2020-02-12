"الفار السندق".. منة عرفة تشوق جمهورها لمشروع جديد مع حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الشابة منة عرفة، على الترويج لمشروع جديد سيجمعها مع الفنان حمادة هلال، خلال الفترة المقبلة.

ولم تكشف منة، عن تفاصيل المشروع ما إذا كان هناك جزء ثاني لفيلم"الحب كده" الذي شارك فيه مع حمادة هلال كما خمن جمهور منة، أم هناك أغنية جديدة ستجمعهما معًا خاصة أن الصورة تم التقاطها في الإستديو.

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وكتبت منة، عبر حسابها على"إنستجرام": "الفأر السندق الجزء الثاني ولا إيه!.. هو أنا ناقصة مرمطة تاني".

يذكر أن، فيلم"الحب كده" عرض عام 2007 ، وشارك في بطولته حمادة هلال، ونهاد نور ودرة ونواعم ومجدي رشوان وضياء الميرغني ومنة عرفة، من تأليف طارق الأمير، وإخراج أكرم فريد.