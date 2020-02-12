فيديو| أهالي 6 أكتوبر يلتفون حول محمد رمضان بسبب "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
شهدت مراحل تصوير مسلسل"البرنس" اليوم الأربعاء بمدينة السادس من أكتوبر، التفاف الأهالي حول الفنان محمد رمضان، والتقاط الصور التذكارية معه.
ونشر رمضان، فيديو يوثق هذه اللحظة، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "شكرًا أهالي ٦ أكتوبر على حسن استقبالكم وتعاونكم معانا النهاردة في تصوير مسلسل البرنس رمضان٢٠٢٠.. ربنا يديم المحبة".
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
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