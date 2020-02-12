تراند اليوم : نقل فنانة شهيرة للمستشفى بشكل عاجل بعد تعرضها لحادث مروع

نقلت الفنانة السورية ريم زينو إلى المستشفى بشكل عاجل، بعد تعرضها لحادث كاد يودي بها.

ودخلت الفنانة المستشفي لتتلقى العناية الطبية اللازمة قبل أن تطمئن على صحتها وتخرج في فترة نقاهة ليست بالطويلة بمنزلها في العاصمة دمشق.



وحسب موقع “فوشيا” قالت زينو، إن الحادث أدى إلى إصابتها برضوض بعدما صدمتها سيارة وهي تعبر الشارع، وتتواجد حاليا في منزلها، وبوضع صحي جيد جدا، شاكرة الله على السلامة وعلى عنايته دائما، كما شكرت جمهورها ومحبيها الذين تواصلوا وحاولوا للاطمئنان عن وضعها الصحي.



وأضافت:” أنا الآن بخير، هي رضوض بسيطة وينتهي كل شيء”.