شاهد .. وصلة ردح من سما المصري لـ محمد رمضان: إيه إيه

هاجمت الفنانة سما المصري، النجم محمد رمضان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

واستنكرت سما سلوكيات رمضان، وذلك بعد طرحه لفيديو، ساخرًا من الطيار أشرف أبو اليسر، قائلة: ايه يافنان .. ايه يااسطوره ايه ياديزل .. ايه يانمبر وان .. كده برضو تقطع عيش الراجل الطيار الغلبان وتخرب بيوت .. مش عيب عليك .. وطالع

تبرر عملتك السوده دي وتكذب وتقول إن الراجل طلب منك تعويض 9 مليون جنيه.. طب اهو الراجل طلع نفي الكلام دا امبارح وشكلك بقي وحش اوي..وبعدين انت بتسالنا يرضينا تدفعله الفلوس دي.. بصراحه يرضينا جدا جدا ودي اقل حاجه تقدمها له.. 9 مليون دي تمن عربيه من عربياتك يافنان مش هتفرق معاك كتير اومال نمبر وان اذاي.. ادفع ياحبيبي وبطل كدب وبوس راس الراجل كمان مش اتصورت واتفشخرت ووريت الصوره لابنك وفرحته بابوه الاسطورة.. ولا تفرح ابنك وتنكد علي ابن الطيار.. ادفع ياحبيشه ادفع ادفع ياحبيبي يلا.





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وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت قرارًا بإيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة محمد رمضان لإحدى الطائرات، حيث طلب محمد رمضان من الطيار أشرف أبو اليسر أن يلتقط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين الكابينة والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب فقط، وذلك بحكم الإنسانية.

يذكر أن تم تداول فيديو مفبرك من قبل بعض الصفحات الغير رسمية مؤكدين بأن رمضان من يقود الطائرة مما تتسبب في إيقاف الطيار ومساعده مدى الحياة.