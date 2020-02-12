شاهد..عودة حمادة هلال و الفار السندق من جديد

نشر الفنان حمادة هلال صورة تجمعه بمنه عرفة يشوق جمهوره بعملهم الجديد و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام

Advertisements

و علق عليه قائلا : ياتري انا والفار السندق اللي أكل البندق

مجهزينلكوا ايه

يذكر ان اخر ما قدمه النجم هو مسلسل ابن اصول الذى تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق و العمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد

و اخراج محمد بكير و تدور احداث المسلسل حول (هشام) من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.