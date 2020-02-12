فيديو .. ستينج لمحمد رمضان يتخطي 3 مليون

تخطي النجم محمد رمضان من خلال أغنية "ستينج " الحاجز 3 ملايين مشاهدة وذلك بعد طرحها باسبوع واحد فقط بموقع اليويتوب. اليويتوب. Advertisements ويشار ان محمد رمضان طرح فيديو كليب جديد بعنوان "رايحين نسهر" وحققت الاغنية 40 ملايين مشاهدة باليوتيوب. 40 ملايين مشاهدة باليوتيوب. "رايحين نسهر" من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا.

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