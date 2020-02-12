شاهد..رسالة وائل عبدالعزيز لمحمد رمضان

نشر الفنان وائل عبدالعزيز صورة للفنان محمد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و علق عليها قائلا: يا ابني انت بتعمل كده ليه ناقصك ايه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول وانا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص وكنت ابن بلد وجدع وكنا صحاب وآكلت معاك عيش وملح كتيًر وليك علّيا اني انصحك وهقولك الكلام ده هنا لانك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب انت فاهم معني الكلام Advertisements الي انت كاتبه ده ايه انك بتستهزء وبتتشفي في بني ادام خسر شغله بسببك ولو حتي بتتريق علي الناس الي فصلته كلتا الحالتين مش صح انت ليه حابب تكره الناس فيك ايه الحلو في الي انت بتعمله ده عايز افهم متركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عييييب يا محمد يا رمضان عيييييييب وروح راضي الراجل ده عشان الناس تحترمك الراجل غلط وانت كمان بس وقوفك جنبه هيغير كتيًر عند الناس صدقني الي انت كاتبه ده ايه انك بتستهزء وبتتشفي في بني ادام خسر شغله بسببك ولو حتي بتتريق علي الناس الي فصلته كلتا الحالتين مش صح انت ليه حابب تكره الناس فيك ايه الحلو في الي انت بتعمله ده عايز افهم متركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عييييب يا محمد يا رمضان عيييييييب وروح راضي الراجل ده عشان الناس تحترمك الراجل غلط وانت كمان بس وقوفك جنبه هيغير كتيًر عند الناس صدقني ومش عيب يبقي ليك مستشار إعلامي يقولك تكتب ايه وايه لا عشان في كلام مينفعش يتقال يا محمد يذكر أن اخر ما شارك فيه النجم وائل عبدالعزيز هو مسلسل "لأخر نفس" الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق و هو من تأليف عبدالله حسن و أمين جمال و اخراج حسام على و تدور احداثه في إطار درامي مشوق تدور الأحداث حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها

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