فيديو .. عبد الله الرويشد يطرح سولف عليّ

طرح المطرب الكبير عبد الله الرويشد أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "سولف عليّ " وذلك عبر قناة روتانا بموقع اليوتيوب. عبر قناة روتانا بموقع اليوتيوب. أغنية "سولف عليّ " من كلمات مطيع العوني وألحان عبدالله الرويشد وتوزيع موسيقي جورج قلته ومكس وماستر ايهاب نبيل. العوني وألحان عبدالله الرويشد وتوزيع موسيقي جورج قلته ومكس وماستر ايهاب نبيل. ويشار الي ان اخر اعمال عبدلله الرويشد أغنية بعنوان " بديت أتعب" والتي حققت نجاحا كبيرا.

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