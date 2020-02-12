شاهد.. رانيا يوسف بصحبة سلوى خطاب وشيرى عادل

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة تجمعها بالفنانة سلوى خطاب و الفنانة شيرى عادل اثناء وجودهم فى اسوان و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. انستجرام. و علقت عليها قائلة: "بحبكو انتوا التلاتة". ويذكر أن أخر عمل شاركت فيه النجمة هو مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، تدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى حارة الحدَق.

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