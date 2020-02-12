بالفيديو- رويدا عطية تشوّق لـ "حدا تاني"

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ متابعيها بفيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة "حدا تاني" وظهرت فيه بحالة حزن وعصبية تحطم الزجاج من حولها.

وسبق أن نشرت رويدا البوستر الرسمي لإغنيتها المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب.

ويشار الى أن الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع إيلي نستا، والكليب من إخراج سامر محمود.

وتقول الفنانة رويدا عطية في مطلع أغنية "حدا تاني" بالفيديو :"ما بعرف إذا إسما خيانة أنا عم بحس لحدا تاني.. بس إحساس مش أكثر".

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