صوفي تيرنر وجو جوناس سعيدان بهذا الخبر

ميرنا وليد - بيروت - كشف النقاب اليوم عن خبر يسر العديد من متابعي نجمة صراع العروش ​صوفي تيرنر​ وزوجها النجم ​جو جوناس​ إذ إنهما ينتظران مولودهما الأول وفق ما أفادت تقارير إخبارية عالمية.

وقد تزوج الثنائي في منتصف العام الماضي وأقاما حفلي زفاف أولهما لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، ثم أقاما حفلاً ثانياً في فرنسا كما أمضيا شهر العسل في إيطاليا.

موقع Just Jared كان أول من أعلن الخبر وما لبثت المواقع الإخبارية العالمية الأخرى أن أكدته وأشار الموقع إلى أن صوفي متكتمة حالياً على الأمر وتحاول شرء ملابس تتناسب مع وضعها الجديد وحملها، كما أعلن أصدقاؤها أنهم فرحين جداً بهذا الخبر.

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