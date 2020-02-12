ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ رسالة إلى ابنتها جيلان بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، حيث عبرت بكلمات مؤثرة عن ذكرى رائعة تخصهما.

ونشرت لجين عمران صورة تجمعها بابنتها جيلان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، متضمنة لقطة من حفل زفاف الأخيرة حيث كانت والدتها تقبل يدها بحب وعفوية، وأرفقت معها تعليقاً كتبت من خلاله: "كل سنة بهل اليوم أتذكر لما الدكتور قال لي "إنها فتاة". كيف سبحان الله إحساس جديد تفتح مثل الوردة بقلبي وكل يوم يكبر أكتر وأكتر.. كل عام وأنت بصحة وفرح وسعادة ونجاح. الله لا يحرمني منك يا روحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- لجين عمران توجه رسالة إلى ابنتها في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.