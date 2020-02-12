سما المصري تنشر صور من داخل غرفتها بوضعيات غير أخلاقية

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كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 08:53 مساءً - حالة جديدة من الجدل اثارتها الراقصة المصرية سما المصري ولكن هذه المرة ليست من دهب او شرم او علي البسين ، لكن هذه المرة كانت من داخل غرفة نومها و هي ترتدي بشكير اخضر .
وعلقت سما : امبارح كان رقص وعربده علي الاخر وكانت ليله ياعمده و النهارده باه لايف اللوبس الساعه ٨ بالليل من مكان مختلف ورابط البرنامج في الاستوري حملوه بسرعه واعملوا لي متابعه برقم الID بتاعي وهو 1202063 واستنوني لايف النهارده عليه الساعه ٨ بالليل كنت بارقص بالروب دي شامبر امبارح كان مليكه .
و تفاعل الجمهور مع صورتها عبر انستجرام و اليكم ابرز التعليقات :
مهاب مراد : يا بنتي ايه اللي بتعمليه ده هو كل شوية تطلعي ترقصي و توري الناس جسمك علشان يتفرجو عليه مبتهديش ابدا الناس تعبت .
مها محسن : و الله يا سما الواحد مبقاش فاهم في ايه و لا تقصدي ايه بالي كل شوية تنزليه
فهد العتيبي : والله يا ست سما ابغي اتقدم ليكي و نتزوج و نبقي في بيت واحد و الله اعطي مهرك وزنك ذهب بس انتي تقولي موافقة و انا هبقي عندك و الذهب ليكي .
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