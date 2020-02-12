لمن تقول الفنانة مروة نصر “انت حلالي”؟

تستعد الفنانة المصرية مروة نصر إطلاق أغنيتها الجديدة “انت حلالي” يوم عيد الحب. واللافت الانتباه هذه السنة تواجد اختلاف في طريقة الدعاية وقد افتتحت الحملة الدعائية ببوستر العمل والذي حظي بإعجاب الجمهور حيث تميز بالبساطة وقد اهتم بصور الكوفر خالد فضة تحت إشراف خبير الازياء الشهير إيهاب العدل وتميزت الصور ايضاً باللوك الكلاسيكي من حيث المكياج والشعر من توقيع الميك اب ارتست أمين وخبير الشعر حسن برجي الذي اعتمد الجو الرومانسي تماشيا مع موضوع الاغنية.

وتواصل شركة كيوب ميوزيك للمنتج محمد علام وهي الشركة المنتجة للعمل الترويج للأغنية حيث أطلقت تسجيل صوتي باللهجة التونسية السؤال الذي يطرح نفسه هل الاغنية تونسية؟ أو تحمل لهجة مغاربية أخرى؟