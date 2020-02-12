هشام عباس يحتفل بعيد الحب بـ"هي دي"

طرح الفنان هشام عباس أحدث أغانيه "هي دي" اليوم عبر أحد التطبيقات الإليكترونية، تمهيدًا لإطلاقها السبت المقبل عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد يحي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وذلك بمناسبة عيد الحب.

هشام العائد بعد غياب، كان قد طرح في نوفمبر الماضي ألبومه "عامل ضجة"،يضم 11 أغنية من بينها "خليك هنا" و"شاري بالغالي" ‏و"اهربي" و"عامل ضجة" و"الفترة اللي فاتت" .

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