بشرى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

علقت الفنانة بشرى على طبيعة المرض التي أصيبت به منذ أيام، واستلزم الأمر لدخولها إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.ونشر موقع "عرب وود"، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة بشرى خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، في مهرجان أسوان أمس،قالت فيه :"والله مش كورونا، البخاخة أهي".يذكر أن بشرى تعرضت لأزمة صحية منذ أيام، استلزمت نقلها المستشفى لتلقي العلاج. قد يهمك أيضا: بشرى تؤكد أنها ممنوعة من الحديث والحركة الفنانة بشرى تعرضت لأزمة صحية شديدة نقلت على أثرها لأحد المستشفيات

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