أحلام تؤكد أن خطاب خواكين فينيكس أبكاها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار

ترك خطاب الممثل العالمي خواكين فينيكس، صاحب الـ 45 عاما الذي ألقاه على مسامع حاضري حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ 92 على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس، أثرا كبيرا في نفس الفنانة الإماراتية أحلام، والتي أكدت أن خطاب بطل فيلم "الجوكر" أبكاها.خواكين فينيكس، الذي قال إنه ممتن لكل من منحه فرصة ثانية لأن هذا أفضل ما يمثلنا كبشر لافتا إلى أن دعم الفنانين لبعضهم البعض هو الأقوى وأن التجاهل بسبب الأخطاء السابقة لن يفيد، موضحا أن الدعم والتقدم هو ما تؤيده البشرية عامة.

واستذكر خواكين فينيكس شقيقه "ريفر" الذي توفي بعمر الـ 23، بسبب جرعة زائدة من مزيج مخدرات المورفين والكوكائين؛ إذ كان الممثل يحاول مشاركة اقتباس قاله له شقيقه، ولكن دموعه منعته من ذلك في البداية، وبعدما تمالك نفسه قال: "اهرع لنجدة الغير وأنت مليء بالحب، والسلام سيتبعك".وأعادت أحلام نشر مقطع فيديو خطاب خواكين فينيكس في الأوسكار عبر حسابها على "تويتر"، وتركت رسالة قالت فيها: "دمعت عيني من كلامه، للأسف هؤلاء أصبحوا نادرين #صاحي_للاوسكار".

في سياق آخر، تفاعلت أحلام مع إصابة الفنانة جواهر الكويتية بمرض سرطان الدماغ، وشاركت بتغريدة قالت فيها جواهر الكويتية إن حالتها الصحية خطيرة والمرض في مراحله الأخيرة، مطالبة جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها.

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وقالت جواهر الكويتية في تغريدتها: "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة.. بس رجاء أتمنى من كل شخص جت عينه على التغريدة يدعيلي يقال أن دعوة 40 غريب مستجابة".وعلقت أحلام قائلة: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاء لا يغادر سقما أختي أكثري من الاستغفار وقراءة يس، ادعوا لها جزاكم الله خيرا في ميزان حسناتكم".

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يذكر أن أحلام انتصرت في قضيتها المثارة مع ناشط كويتي شهير يدعى "مشاري بويابس"، حيث ألزمته المحكمة بدفع مبلغ تعويضي قدر بـ 5000 دينار (ما يعادل 16 ألف دولار)، كتعويض أدبي عن الضرر الذي أصابها عن الإساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي في الدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر".



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