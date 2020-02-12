ياسمين نيازي تنتهي من "كلام الحب" لطرحها في "عيد الحب"

القاهرة - لايف ستايل
انتهت المطربة ياسمين نيازي من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "كلام الحب"؛ استعدادًا لطرحها احتفالًا بيوم عيد الحب العالمي.
وقامت ياسمين نيازي بتسجيل الأغنية داخل استديوهات صوت الحب وحضرت ياسمين بصحبه كل من مدير اعمالها "سيكا سمير"، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أحمد برئ، والمحلن محمد الصاوي، والموزع الموسيقي أنور عمرو، وهي من إنتاج ماستر جروب وهندسة صوتية خالد رؤوف، وسيتم طرحها احتفالا بالفلانتين علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وانتهت المطربة ياسمين نيازي الفترة الماضية من تسجيل أغنية جديدة لها بعنوان "تعمل مش فاضي"، المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، والأغنية كلمات كل من الشاعر الغنائي يوسف طارق، ومحيي الدين، وألحان مجدي سليم، وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وهندسة صوتية أحمد جودة، وتم تسجيل الأغنية داخل استديو ريتال ديجتال مستر.
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