القاهرة – لايف ستايل
قامت النجمة غادة عبدالرازق بنشر مجموعة صور جديدة لها من كواليس فيلمها "حفلة ٩"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت غادة مرتدية فستان زفاف كب من تصميم المصمم هاني البحيري، وتسريحة شعر مميزة،
وأرفقت تعليقا على الصور قائلة:" مرسية هانى البحيرى على الفستان".
يُشار أن فيلم "حفلة 9"، بطولة غادة عبدالرازق، كمال أبو رية،طارق لطفي،الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم ومنتج فني عوض إبراهيم، إخراج عبد المنعم، و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم .
جدير بالذكر تشارك الفنانة غادة عبد الرازق بالمارثون الرمضاني 2020، بمسلسل "سلطانة المعز" ويشارك في بطولته شريف منير، نسرين امام ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.
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كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرازق ترتدى فستان زفاف بـ «حفلة9» من تصميم «البحيري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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