رحمة حسن في أحدث إطلالة لها

قامت الفنانة رحمة حسن بنشر صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وقد ظهرت بإطلالة جذابة وعلقت على الصورة قائلة "عودة إلي أحد الأماكن المفضلة لدي". والجدير بالذكر أن الفنانة رحمة حسن قد شاركت بعدة أفلام سينمائية وتلفيزيونية من أشهر " فيلم نوارة، العالمى، سمير وشهير وبهير" ومن الأعمال التلفيزيونية " موجة حارة، ولاد تسعة، سابع جار، الصعلوك" Advertisements قد يهمك أيضا: رحمة حسن في إطلالة مبهرة من باريس دلال عبد العزيز ووفاء صادق في كواليس "فلانتينو"

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