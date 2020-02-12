القاهرة – لايف ستايل
تنتظر المطربة آية عبد الرؤوف طرح كليبها الجديد "اخترت غيري"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، غدا الخميس، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب 2020.
"اخترت غيري".. كلمات محمد حسن معوض ولحن بدر مصطفى وتوزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج أحمد علاء الجندي.
وتمنت آية عبد الرؤوف أن تنال أغنيتها الجديدة إعجاب جمهورها، خاصة وأن فكرتها جديدة بالنسبة لها وعمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل.
يذكر أن آخر أعمال آية عبد الرؤوف أغنية سينجل بعنوان "هتروح لفين"، طرحتها تزامنًا مع الاحتفال بأعياد رأس السنة 2020، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.
قد يهمك ايضا:
آية عبد الرؤوف تطرح أحدث أغانيها «مكدبش عليك»
"آية عبد الرؤوف تستعد لطرح أغنيتين جديدتين بعد نجاح "مش راجل
كانت هذه تفاصيل خبر آية عبد الرؤوف تطرح «اخترت غيري» احتفالاً بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.