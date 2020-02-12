آية عبد الرؤوف تطرح «اخترت غيري» احتفالاً بعيد الحب

تنتظر المطربة آية عبد الرؤوف طرح كليبها الجديد "اخترت غيري"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، غدا الخميس، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب 2020.

"اخترت غيري".. كلمات محمد حسن معوض ولحن بدر مصطفى وتوزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج أحمد علاء الجندي.

وتمنت آية عبد الرؤوف أن تنال أغنيتها الجديدة إعجاب جمهورها، خاصة وأن فكرتها جديدة بالنسبة لها وعمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل.

يذكر أن آخر أعمال آية عبد الرؤوف أغنية سينجل بعنوان "هتروح لفين"، طرحتها تزامنًا مع الاحتفال بأعياد رأس السنة 2020، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.

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