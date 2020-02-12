نقيب الموسيقيين يعلن نجاح حسن شاكوش في اختبارات النقابة

ذكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن المطرب حمو بيكا رسب في الامتحان ذاته، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى.



وأضاف شاكوش الذي كان له مداخلة أخرى بالتزامن مع نقيب الموسيقيين بنفس البرنامج: “غنيت أغنية الحلم الجميل للفنان هاني شاكر في أحد البرامج التلفزيونية ووالدي دائما ما كان ينصحني بالاستماع إلى الأصوات العريقة أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وهاني شاكر حتى أحسن من أدائي وأرتقي بموهبتي”.



ومن جانبه، أشاد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بشاكوش قائلا: “سمعتك وأنت بتغني الحلم الجميل وانبسطت بأدائك خاصة أنك غنيتها بإحساسك ومقلدتش حد”.

واستنكر هاني شاكر اختيار المطربين بعض الأسماء الغريبة مثل: شاكوش وبيكا مطالبا بانتقاء أسماء تليق بما يقدمونه من فن يرضي الذوق العام.

وطالب شاكوش، بتقديم النصائح للشباب للاستماع إلى أم كلثوم وعبد الوهاب، وعبد الحليم.



وفي وقت سابق، تصدر هاشتاج أغنية “بنت الجيران” للمغني الشعبي حسن شاكوس، قائمة تريند موقع التغريدات “تويتر”، بعد مداخلة شاكوش مع الإعلامي عمرو أديب، وحصول الأغنية على المركز الثاني في قائمة الأكثر استماعًا بموقع الأغاني الشهير “ساوند كلاود”.



وأكد شاكوش خلال المداخلة بأنه لم يكن يتوقع نجاح الاغنية بهذا الشكل، وأشار إلى أن سبب نجاحها هو رضا أمه وأشقائه عليه.

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وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الإعلامي عمرو أديب وهو يرقص على نغنات الأغنية، وأثار الفيديو حالة من المزاح والسرية من قبل الكثيرين.



وتخطت “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال حاجز الـ 75 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، واستطاعت أن تتفوق على كثير من أغاني لنجوم عالميين بمجرد طرحها.

وأبدى العديد من النجوم إعجابهم الشديد بالأغنية مثل أحمد حلمي، منى زكي التي نشرت عبر “انستجرام”، فيديو “شاكوش”، وعلقت كاتبة: “شكرا يا حسن أوي، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية، شكرًا يا أبو علي كل الشكر”.

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