حسين فهمى يكشف كواليس أعماله الفنية لأول مرة مع «اسرار النجوم»

تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على غداً الخميس الساعه الثامنة مساءاً على راديو ومحطه نجوم FM100.6 الفنان الكبير حسين فهمى ولد فى القاهرة لعائلة أرستقراطية من أصول شركسيه كان فيها جدة محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايات المتحدة في جامعة كاليفورنيا، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فأجل مشروع الإخراج كي يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتلفزيون. تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات وذلك بعد وفاة رئيسة سعد الدين وهبة.

حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه (دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة)، وجائزة أحسن بحث سينمائي عن علاقة المخرج بالممثل في مهرجان النيلين عام 1983.

استطاع أن يكون الفتى الوسيم الذهبي الشعر في الكثير من أفلامه الأولى، ثم أثبت أنه ممثل موهوب في أفلام من طراز فريد الأخوة الأعداء، العار، انتبهوا أيها الساده ومن أهم أعماله وش تانى الشك خلى بالك من زوزو العراف بابا نور وكاله عطيه لمح البصر قاتل بلا أجر حق مشروع أهلا يا بكوات تعالى نحلم ببكره يا ورد مين يشتريك هوانم جاردن سيتى.

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